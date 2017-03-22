ФРГ вышлет из страны рожденных на ее территории сторонников ИГ

Власти Германии вышлют из страны двух рожденных на ее территории мужчин, обвиненных в подготовке теракта и симпатиях к экстремистской группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и планировании теракта. Об этом сообщает в среду, 22 марта, The Independent.

Мужчин арестовали в феврале — у них нашли огнестрельное оружие, мачете и знамя ИГ. Судьи еще до рассмотрения обвинения решили выслать двух предполагаемых джихадистов — граждан Нигерии и Алжира — и подчеркнули, что депортации будут продолжаться и впредь.

«Мы будем действовать со всей жесткостью доступных нам мер — не важно, в Германии они выросли или нет», — заявил в этой связи министр внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус.

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1 февраля в Берлине полицейские задержали троих мужчин по подозрению в связях с ИГ. Двое из них постоянно проживали в германской столице, один из задержанных — выходец из Турции. Все они часто посещали ту же мечеть в районе Моабит, что и тунисец Анис Амри, совершивший теракт на городской рождественской ярмарке в конце 2016 года.

19 декабря на рождественском базаре в центре Берлина грузовик протаранил толпу. Погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Власти признали произошедшее терактом, по подозрению в его исполнении был объявлен в розыск 24-летний Амри, управлявший машиной. Через несколько дней он был застрелен в ходе стычки с итальянскими полицейскими в пригороде Милана.