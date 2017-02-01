В Берлине задержали троих подозреваемых в связях с ИГ

В Берлине задержаны трое мужчин по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом во вторник, 31 января, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, подозреваемые были задержаны во вторник вечером на улице в результате спецоперации. Двое постоянно живут в Берлине, один из задержанных — выходец из Турции. Все они часто посещали ту же мечеть в районе Моабит, что и тунисец Анис Амри, совершивший теракт на городской рождественской ярмарке в конце 2016 года.

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Кроме того, сообщает Bild, задержанные могут быть тесно связаны с ИГ в Сирии и Ираке, однако то, что они сами являются членами группировки, пока не подтверждено. Берлинская прокуратура возбудила в отношении них дело по подозрению в подготовке «серьезного преступления, угрожающего основам государственности». Вместе с тем, во время обысков их жилищ не было обнаружено доказательств конкретных планов подготовки терактов в Германии. Обыски прошли и в мечети, которую они посещали.

19 декабря 2016 года на рождественском базаре в центре Берлина грузовик протаранил толпу. Погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Власти объявили инцидент терактом, по подозрению в его исполнении был объявлен в розыск 24-летний тунисец Анис Амри, сидевший за рулем фуры. Позднее в ходе перестрелки с полицией в Италии он был убит. В конце декабря 2016-го был задержан предполагаемый сообщник террориста, однако позднее официальный представитель генпрокуратуры ФР со ссылкой на собранные доказательства заявил, что Амри был единственным исполнителем атаки.