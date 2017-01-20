Врезавшийся в толпу автомобиль задавил трех человек в Мельбурне

По меньшей мере три человека погибли и еще около 20 ранены в центре австралийского Мельбурна в результате того, что автомобиль въехал в толпу. Об этом в пятницу, 20 января, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Среди пострадавших — грудной ребенок. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Представитель правоохранительных органов сообщил журналистам, что водитель арестован, он действовал намеренно. Вместе с тем в полиции подчеркнули, что не считают инцидент терактом. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Очевидцы рассказали, что перед тем, как задержать наехавшего на пешеходов водителя полицейские протаранили управляемый им автомобиль и обстреляли его. В операции участвовали около десяти силовиков.

В Мельбурне в эти дни проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, потому город столкнулся с наплывом туристов, большая часть которых — иностранные болельщики.

8 января в Иерусалиме управлявший грузовиком мужчина совершил наезд на военных, выходивших из автобуса в популярном у туристов районе Армон а-Нацив. Погибли четверо, около 15 пострадали. Человек, который находился за рулем фуры, нейтрализован.

19 декабря 2016 года в Берлине тунисец Анис Амри на грузовике протаранил посетителей уличного рождественского базара. Жертвами стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом. Амри с места нападения скрылся, через четыре дня его застрелили итальянские полицейские в городе Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан).