В Одесской области задержали собиравшегося повторить берлинский теракт убийцу

В Одесской области в лесу около города Овидиополь задержали местного жителя Дмитрия Погорелова, который убил женщину и ребенка, а также собирался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт, передает портал «Думская.net». «Я хочу, чтобы Одесса боялась», — сказал он. На убийство Погорелов пошел осознанно, но мотивы озвучивать отказался.

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Ранее в этот же день в Одесской области около 600 сотрудников правоохранительных органов участвовали в операции по поимке жителя Овидиополя. «В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что он намеревался совершить громкое преступление. В его планах было въехать на автомобиле в большую толпу людей», — сообщали стражи порядка. О своем намерении совершить теракт убийца сказал по телефону знакомому, который передал его слова полиции.

Двойное убийство в городе Овидиополь Одесской области было совершено 29 декабря. Мужчина обезглавил 42-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, а затем поджег дом, где они жили.

19 декабря в столице Германии произошел теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, наехал на посетителей уличного рождественского базара. Жертвами стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.