В Одессе занялись поиском пытавшегося повторить берлинский теракт убийцы

Национальная полиция Одесской области разыскивает мужчину, который в городе Овидиополь убил женщину и ребенка, а также намеревался въехать на грузовике в толпу людей. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что стражи порядка преградили злоумышленнику, ехавшему на грузовике MAN, въезд в Одессу и начали его преследовать. «В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что он намеревался совершить громкое преступление. В его планах было въехать на автомобиле в большую толпу людей», — сообщили полицейские, добавив, что ранее мужчина на трассе совершил ДТП, но не остановился.

Согласно опубликованной информации, преступник, воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, выехал в поле и на некоторое время оторвался от преследования. «После того как его грузовик застрял в пахоте, он покинул его и побежал полем», — отмечается в сообщении.

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Портал «Думская.net» добавляет, что о своих планах въехать в толпу людей убийца сказал по телефону знакомому, который передал его слова полиции.

Двойное убийство в городе Овидиополь Одесской области было совершено 29 декабря. Мужчина обезглавил 42-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, а затем поджег дом, где они жили, передает портал LB.ua.

19 декабря в столице Германии произошел теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, наехал на посетителей уличного рождественского базара. Жертвами стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.