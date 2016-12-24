Власти США предупредили об угрозе терактов в праздники

Власти США предупредили о возможности совершения терактов в рождественские и новогодние праздники сторонниками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает в пятницу, 23 декабря, CNN.

Бюллетень, подготовленный ФБР и министерством внутренней безопасности, был разослан правоохранительным органам и частным охранным компаниям по всей территории Соединенных Штатов после того, как сайты, поддерживающие ИГ, опубликовали список церквей, открытых для прихожан во время праздников.

В документе не идет речь о каких-либо известных и конкретных угрозах. Отмечается, что бюллетень обнародован в целях предосторожности, учитывая сезон отпусков.

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В уведомлении также описаны различные признаки подозрительной деятельности, на которые следует обращать внимание сотрудникам правоохранительных органов.

Меры предосторожности в США объявлены после теракта в Берлине — вечером в понедельник, 19 декабря, в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек. Еще 48 получили ранения. Предполагаемый террорист Анис Амри был застрелен в ходе стычки с итальянской полицией 23 декабря. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство».