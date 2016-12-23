Власти Будапешта защитят Рождество с помощью бронетехники

Армейская бронетехника обеспечит безопасность рождественских праздничных мероприятий в Будапеште. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на венгерский телеканал M-1.

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Бронетранспортеры заняли позиции в ключевых местах города: около торговых центров, зданий министерств и ведомств. Под охрану взят и главный рождественский базар на площади Верешмарти. Улицы патрулируют спецназовцы с автоматами в руках. Усиленные меры безопасности вводятся и в других венгерских городах.

По словам советника премьер-министра Венгрии по вопросам безопасности Дьердя Баконди, у властей нет информации о готовящихся терактах, однако в праздничный период делается все возможное для обеспечения безопасности.

Такие меры вводятся после теракта в Берлине — вечером в понедельник, 19 декабря, в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек. Еще 48 получили ранения. Предполагаемый террорист Анис Амри был застрелен в ходе стычки с итальянской полицией 23 декабря.