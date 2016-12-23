Датская полиция сообщила об обнаружении предполагаемого террориста из Берлина

В датском городе Ольборг, предположительно, обнаружен подозреваемый в террористической атаке на берлинскую рождественскую ярмарку. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на датских стражей порядка.

Полицейские попросили сограждан воздержаться от посещения места, где был обнаружен похожий на подозреваемого человек, поскольку начата операция по его задержанию.

Вечером в понедельник, 19 декабря, в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек.