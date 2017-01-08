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Неизвестный на грузовике совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме

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Неизвестный за рулем грузовика совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Reuters.

По информации агентства, погибли не менее трех человек, 15 пострадали. Водитель грузовика застрелен. Представитель полиции в эфире местной радиостанции назвала случившееся террористической атакой.

Инцидент произошел в популярном у туристов Старом городе.

19 декабря в столице Германии был совершен теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара. Жертвами атаки стали 12 человек, 48 были ранены.

14 июля в Ницце после праздничного фейерверка в честь Дня взятия Бастилии грузовик выехал на людную городскую набережную и стал давить пешеходов. Жертвами теракта стали 86 человек. Водителя ликвидировали полицейские.

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