Мир
 

В Германии арестовали россиянина по подозрению в финансировании ИГ

Перейти в «Мою Ленту»

Немецкие власти арестовали гражданина России по подозрению в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в среду, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Мюнхена.

«Он был задержан вчера (21 февраля — прим. «Ленты.ру»). Речь идет о 35-летнем гражданине России», — сказал он. По словам сотрудника правоохранительных органов, в тот же день было принято решение об аресте подозреваемого.

Мужчина обвиняется в финансировании ИГ за счет собственных средств, а также денег, собранных им в социальных сетях.

25 октября прошлого года сообщалось, что немецкие власти заподозрили 13 граждан России в финансировании терроризма. Полицейские провели обыски в 12 квартирах в Тюрингии, Гамбурге и Северном Рейне-Вестфалии. Спецоперация проводилась в связи с расследованием в отношении 28-летнего чеченца, подозреваемого в членстве в ИГ.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СМИ сообщили о задержании в Вене 22 выходцев из Чечни
В Германии 13 российских граждан заподозрили в финансировании терроризма
Приговор продавцу яблок за финансирование террористов признали законным
Последние новости
Кремль прокомментировал решение Верховного суда по делу Дадина
Следы темной материи найдены в галактике Андромеды
Хоккеист ЦСКА растерялся во время драки на матче Кубка Гагарина
Джордж Клуни обозвал Трампа элитой Голливуда
Устрашающие изображения котов заполонили соцсети
Киевский суд подтвердил решение взыскать с «Газпрома» 6,4 миллиарда долларов
Минобороны обзаведется собственным Рейхстагом в Подмосковье
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
08:15 Сегодня
Мило Джуканович

Интриги Черной Горы

Зачем Подгорица обвиняет Москву в попытке переворота
13:47 Сегодня

Японские и южнокорейские националисты подрались из-за спорных островов

14:28 Сегодня

Мусульмане США собрали 55 тысяч долларов на восстановление еврейского кладбища

13:05 Сегодня

Захарова ответила на призыв Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Мир
 — 
23:37 20 февраля 2017
Виталий Чуркин

Маэстро дипломатии

Накануне своего дня рождения скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
12:43 Сегодня

Южная Корея через громкоговорители обвинила Ким Чен Ына в убийстве брата

13:11 Сегодня

Высокий суд ЮАР заблокировал выход страны из международного уголовного суда

11:51 Сегодня

Появилось видео перехвата истребителями индийского пассажирского лайнера

Мир
 — 
00:12 16 февраля 2017

Оголтелое братство

Кто убил старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына
12:35 Сегодня

Хоуситы убили замначальника йеменского Генштаба

09:42 Сегодня

Полицейские Нью-Йорка устроили погоню за сбежавшим с бойни быком

12:01 Сегодня

МИД удивили утечки информации о смерти Чуркина

Россия
«Контрабанда? Возим! А что тут плохого?»
Специальный репортаж «Ленты.ру» с российско-белорусской границы
Тень независимости
Может ли Россия признать ДНР и ЛНР
Кремль прокомментировал решение Верховного суда по делу Дадина
Песков ответил на критику «закона Яровой»
Управление гневом
Колумнист МОСЛЕНТЫ — о проблеме подросткового насилия
Петербургским депутатам запретили спонтанно встречаться с избирателями
Более 50 тысяч волонтеров подготовят ко Дню Победы
Все материалы
Мир
Мило ДжукановичИнтриги Черной Горы
Зачем Подгорица обвиняет Москву в попытке переворота
Виталий ЧуркинМаэстро дипломатии
Накануне своего дня рождения скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)Прощание с иллюзией
Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
Японские и южнокорейские националисты подрались из-за спорных островов
В Германии арестовали россиянина по подозрению в финансировании ИГ
People watch as India's Polar Satellite Launch Vehicle rocket takes off from the Satish Dhawan space center in Sriharikota, 90 kilometers (56 miles) north of Chennai, India, Monday, April 20, 2009. India on Monday launched the all-weather satellite to enhance its capability to monitor its sea and land borders and natural disasters, an official said. (AP Photo) ** INDIA OUT **Гонки на небесных ладьях
Азиатские державы рвутся в космос
Закат Запада
В Мюнхене самые влиятельные политики мира похоронили старый мировой порядок
Все материалы
Бывший СССР
Ядовитый бульон
Чем можно отравиться в Балтийском море
Порошенко призвал Белоруссию и Прибалтику готовиться к сюрпризам Москвы
Украинские националисты передали Порошенко билет в Россию
Украинский журналист поведал о ночных страданиях Порошенко при чтении Facebook
Янукович призвал провести референдум о статусе Донбасса
Киев и самопровозглашенные республики обвинили в нарушении прав человека
Климкин предложил временно лишать Россию права вето в Совбезе ООН
Все материалы
Финансы
Деды задолжали
Почему Россия до сих пор выплачивает долги СССР
Банкоматы «Югры» открылись для карты «Мир»
В Минфине задумались о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов
Песков подтвердил планы об ограничении оплаты наличными
Новак оценил потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для российских компаний
ЦБ понизил курс евро на полрубля
Вредный рубль
Когда и на сколько упадет российская валюта
Все материалы
Бизнес
Кислая ситуация
Почему российский рынок еще долго не избавится от дефицита молока
Леонид Хазанов: Налоговая блокада
Или как облегчить экспорт металлургам
Ли Чжэ ЁнПорочная власть
Как топ-менеджеров уличают в мошенничестве и коррупции
Чистая прибыль «Роснефти» в четвертом квартале 2016 года увеличилась вдвое
Мобильная связь в России оказалась самой дешевой в Европе
Фирташа задержали в Вене по запросу Испании
Данкверт посетовал на чрезмерное доверие белорусским производителям
Все материалы
Силовые структуры
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Тир во время чумы
Как тренировка в стрелковом клубе обернулась смертью инструктора и ученика
Научили родину бомбить
Как отец воспитал из сына-подростка боевика «Джабхат ан-Нусры»
Шойгу рассказал о развертывании дивизии на Курилах
Шойгу назвал реальную численность вооруженных сил
Двум обвиняемым в убийстве полковника Гошта и его семьи дали пожизненное
Против Мары Багдасарян возбудили уголовное дело из-за подделанного больничного
Все материалы
Наука и техника
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонииСидеть!
Как молодая советская власть карала своих граждан
Земля в разрезе (в представлении художника)Обратная задача
Математики решили главную проблему геофизики
Геноцид во благо
Уничтожение всего живого стало возможным на генном уровне
Запущен первый после аварии «Прогресс»
«Энергия» создаст туристический лунный «Союз»
Доказана эффективность популярной диеты по снижению веса
Найден природный механизм замедления старения
Все материалы
Спорт
Уэйн ШоуПоперек горла
Как 125-килограммовый английский вратарь лишился работы из-за куска пирога
СБР раскритиковал жилищные условия на перенесенном из России в Словакию ЧМ
Баскетболистка насчитала 98 процентов лесбиянок среди игроков в женской НБА
Россиянин отметился голом без броска по воротам в матче НХЛ
Поевшему во время матча вратарю предложили работать дегустатором пирогов
В США арестовали двух баскетболистов после массовой драки во время матча
Илья КовальчукПокорение космоса
Чего ждать от очередного розыгрыша Кубка Гагарина
Все материалы
Культура
Дэвид Алмонд«Вырасти — это понять, что родители были неправы»
Дэвид Алмонд о том, как опасно быть взрослым
Pierre et Gilles, Sainte Marie MacKillop (Kylie Minogue), 1995, Collection privée (c) Pierre et GillesГолубо-розовое
Транссексуалы, проститутки и панки в латексе на снимках гей-пары Пьера и Жиля
Гудбай, Берлин
Десять лучших фильмов главного фестиваля зимы
Джордж Клуни обозвал Трампа элитой Голливуда
Создатели «Рика и Морти» потроллили пользователей «новой» сценой из мультфильма
Чичерина прокомментировала удаление клипа про ополченцев Донбасса
Появилось видео опасного сближения самолета Харрисона Форда с авиалайнером
Все материалы
Интернет и СМИ
Дерзкий, как пуля резкий
История дагестанского гангстера, ставшего главным философом Рунета
На сайте МИД появилась рубрика фейковых новостей о России
Попугай исполнил кавер на песню Эминема и Рианны
Фанаты пиццы затроллили поклонников здорового питания
Пользователи сети атаковали детскую онлайн-игру про пингвинов от Disney
Американский геймер умер во время 24-часового онлайн-марафона
Русские идут!
Что стоит за самыми яркими фотографиями мира
Все материалы
Ценности
«Татуировщик — это вторая древнейшая профессия»
Мастера студии Magnum помогают детям наколками
Dolce & Gabbana сшил россиянкам сумки к 8 марта
Kenzo снарядил моделей на поиски африканской принцессы
Chanel выпустит новый аромат Gabrielle в честь основательницы дома
Hermes запустил рекламный ролик с пляшущими ногами
Граф Юбер
Основателю дома Givenchy исполнилось 90 лет
Британские дизайнеры сшили пуховые пончо из одеял
Все материалы
Путешествия
Иранская жемчужина
Что делать путешественнику в городке Бендер-Конг
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
Названы наиболее распространенные болезни российских туристов
Россиянам разрешили посещать Армению по внутренним паспортам
В английской деревне создали самую уютную в Британии автобусную остановку
Стюардесс предложили обучить самбо
Туристы выбрали лучший пляж мира
Все материалы
Из жизни
Натянуть уши на нос
Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
DATE IMPORTED:July 26, 2008Cambodian ride on a van leaving Phnom Penh city for their hometown, at a bus station July 26, 2008 for voting day tomorrow. Cambodia is due to hold a general election on July 27. «Тут во всем винят русских»
История уроженки Ростова-на-Дону, переехавшей в Камбоджу
Мусорщик в ИндииУ каждого дела запах особый
Daily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
Счастливы порознь
В США и Европе вошло в моду превращать развод в праздник
Белорусский чулочный комбинат подготовил к 23 Февраля консервированные носки
Нелюбовь президента Исландии к пицце с ананасами вызвала скандал
Новозеландская полиция обнаружила в доме наркоторговца сотни садовых гномов
Все материалы
Тест: Самые безумные ПДД
Трудный тест на знание правил дорожного движения разных стран
Вырви глаз
15 слишком эпатажных проектов известных тюнинг-ателье
Как едет обновленная «Октавия»
Зачем Skoda Octavia новые фары и что случилось с ее подстаканником
Как клиенты мстят дилерам
Топор, кувалды, телеги с сеном и другие способы отомстить производителю
Представлен вседорожный универсал «Логан»
Универсал Hyundai i30 оказался вместительнее грузопассажирской «Октавии»
«Форды» научатся шутить
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы