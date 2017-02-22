В Германии арестовали россиянина по подозрению в финансировании ИГ

Немецкие власти арестовали гражданина России по подозрению в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в среду, 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Мюнхена.

«Он был задержан вчера (21 февраля — прим. «Ленты.ру»). Речь идет о 35-летнем гражданине России», — сказал он. По словам сотрудника правоохранительных органов, в тот же день было принято решение об аресте подозреваемого.

Мужчина обвиняется в финансировании ИГ за счет собственных средств, а также денег, собранных им в социальных сетях.

25 октября прошлого года сообщалось, что немецкие власти заподозрили 13 граждан России в финансировании терроризма. Полицейские провели обыски в 12 квартирах в Тюрингии, Гамбурге и Северном Рейне-Вестфалии. Спецоперация проводилась в связи с расследованием в отношении 28-летнего чеченца, подозреваемого в членстве в ИГ.