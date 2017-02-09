Полиция Германии задержала двух предполагаемых членов ИГ

Немецкие полицейские провели масштабную спецоперацию, в результате которой были задержаны двое предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

Облава проводилась сразу по 12 адресам в городе Геттинген (федеральная земля Нижняя Саксония), в ней были задействованы 450 сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщил глава местного полицейского управления Уве Люринг, у подозреваемых было изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также флаги ИГ.

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«Мы пришли к выводу, что угроза нападения была неминуемой, и решили действовать на упреждение», — пояснил Люринг. По его словам, подозреваемые не были мигрантами или беженцами. Один задержанный является этническим нигерийцем, другой — алжирцем, оба — граждане Германии.

1 февраля в Берлине немецкие полицейские задержали троих мужчин по подозрению в связях с ИГ. Двое из них постоянно проживали в Берлине, один из задержанных — выходец из Турции. Все они часто посещали ту же мечеть в районе Моабит, что и тунисец Анис Амри, совершивший теракт на городской рождественской ярмарке в конце 2016 года.

19 декабря 2016 года на рождественском базаре в центре Берлина грузовик протаранил толпу. Погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Власти признали произошедшее терактом, по подозрению в его исполнении был объявлен в розыск 24-летний тунисец Анис Амри, управлявший машиной. Через несколько дней подозреваемый был застрелен в ходе перестрелки с итальянскими полицейскими в пригороде Милана.