Немецкая полиция провела спецоперацию против «Граждан рейха»

В Германии полиция провела спецоперацию против неонацистов. Об этом сообщает Reuters.

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В ней участвовали в общей сложности около 200 стражей порядка: на рассвете они провели синхронные рейды в шести регионах, включая Берлин. Задержаны семь человек. Шестерых подозревают в создании правоэкстремистской группы «Райхсбюргер» («Граждане рейха») и планировании вооруженные нападения на полицию, мигрантов и евреев, седьмого — в том, что он оказывал им помощь. Задержанные познакомились через соцсети, уточняется в сообщении полиции.

Подъем ультраправого экстремизма в Германии связан с миграционным кризисом, в ходе которого в страну прибыли более миллиона беженцев. По данным правоохранительных органов и спецслужб, в 2015 году в Германии насчитывалось около 11,8 тысячи праворадикалов, к концу 2016 года их число возросло до 12,1 тысячи.