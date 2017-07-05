В Германии выросло число совершаемых правыми экстремистами преступлений

В Германии участились случаи преступлений, которые совершают правые экстремисты. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, передает Deutsche Welle.

Он отметил, что в 2016 году было зарегистрировано 1698 преступлений, за год до этого — 1408. Число лиц, разделяющих правоэкстремистскую идеологию, достигло 23,1 тысячи человек. Более половины из них — 12,1 тысячи — склонны к насилию, отметили в МВД.

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По словам главы Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханса-Георга Масена, подобная тенденция вызывает особое беспокойство немецких властей.

Сообщается, что нынешний уровень подобного рода преступлений — самый высокий с момента начала составления подобных отчетов.

В конце апреля в Германии разгорелся скандал после того, как выяснилось, что несколько офицеров создали в армии неонацистскую ячейку. Они готовили теракт, который должен был спровоцировать усиление ксенофобских настроений в обществе. Глава немецкого оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен поспешила максимально дистанцироваться от неприятной истории. В открытом письме, опубликованном на сайте Минобороны, она переложила ответственность за произошедшее на армейское руководство. В бундесвере слова министра восприняли очень болезненно.

