В Германии началось расследование в отношении призывавшего к путчу майора

Военная разведка ФРГ начала расследование в отношении майора, подозреваемого в призывах к путчу на фоне скандала с нацистами в бундесвере. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает Bild со ссылкой на источники в спецслужбах.

Причиной преследования стали слова офицера о том, что он «сыт по горло тем, что 200 тысяч военнослужащих оказались под подозрением из-за нескольких сумасшедших».

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Майор добавил, что, по его мнению, министр обороны Урсула фон дер Ляйен «потеряла свой авторитет в глазах окружающих». «Об этом нужно либо говорить открыто, либо устраивать путч», — отметил он.

Какое наказание грозит военному, не уточняется.

В конце апреля в Германии разгорелся скандал после того, как выяснилось, что несколько офицеров создали в армии неонацистскую ячейку. Они готовили теракт, который должен был спровоцировать усиление ксенофобских настроений в обществе. Глава немецкого оборонного ведомства поспешила максимально дистанцироваться от неприятной истории. В открытом письме, опубликованном на сайте Минобороны, она переложила ответственность за произошедшее на армейское руководство. В бундесвере слова министра восприняли очень болезненно.