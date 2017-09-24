Лидер социал-демократов Шульц признал поражение на выборах в Германии

Лидер Социал-демократический партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц признал поражение на парламентских выборах. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщает РИА Новости.

«После поражения, которое мы потерпели в нашей ключевой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, мы проиграли и выборы в Бундестаг», — заявил Шульц, выступая перед сторонниками в штаб-квартире партии. Он добавил, что видит причиной проигрыша то, что социал-демократы не смогли достучаться до своего традиционного избирателя.

Выборы в Бундестаг состоялись в воскресенье. По данным экзитполов, которые приводит ТАСС, лидирует альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель, набирая 32,9 процента голосов. Второе место занимают социал-демократы — 20,8 процентов (отмечается, что это худший в истории партии результат).

Замыкает тройку лидеров ультраправое движение «Альтернатива для Германии», получившая голоса 13,5 процентов избирателей. Оно проходит в парламент впервые. Лидер французской крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен уже поздравила АдГ с этим событием.

Ранее 24 сентября сообщалось, что явка на выборы сравнима с показателем голосования 2013 года: 41,1 процента против 41,4 процентов (данные на 14:00 по местному времени).

В выборах принимают участие 42 партии. Порог прохождения в парламент составляет пять процентов голосов.