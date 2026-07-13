Болельщики создали петицию с требованием исключить сборную Аргентины с ЧМ-2026

Сборную Аргентины захотели исключить с ЧМ-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Болельщики создали петицию с таким требованием на сайте argentinaout.com, к текущему моменту ее подписали 2,5 миллиона человек. «Международная федерация футбола (ФИФА) и судьи не беспристрастны в отношении [Лионеля] Месси и Аргентины. Почему остальной мир должен соревноваться, если победителя уже назначили? Выкиньте Аргентину и дайте всем остальным равные шансы», — гласит текст петиции.

Действующие чемпионы мира вышли в полуфинал ЧМ-2026, где сыграют со сборной Англии. Игра пройдет 15 июля в Атланте, США, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее ФИФА и Федерация футбола Аргентины (AFA) оказались в центре скандала. ФИФА за недостатком доказательств закрыла дело в отношении бывшего тренера женских молодежных сборных Аргентины Диего Гуачи, которого футболистки обвиняли в сексуальном насилии. Также призовые за победу Аргентины на чемпионате мира-2022 были перечислены не AFA, а зарегистрированной в Майами компании, которая, по данным журналиста Ромена Молины, находится под расследованием ФБР по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.