Тайное послание шестидесятников о «взорванном мире» нашли в России

На филенке двери в Нижнем Новгороде найдено послание о «взорванном мире» от 1960-х

Российским реставраторам в Нижнем Новгороде попалось необычное послание от шестидесятников. О находке глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в мессенджере «Макс».

По его словам, мастерам удалось отыскать уникальный «привет из прошлого» на филенке двери актового зала в одном из зданий ННГАСУ. В этих же стенах в XIX-XX веках находилась Мариинская женская гимназия. Неизвестные много лет назад оставили «настоящий клад», заложив на оборотную сторону филенки «капсулу времени, которая связала три разные эпохи».

Всего тайных посланий оказалось два, и самое старое из них датировано 1901 годом. В нем оказались фамилии тех мастеров, что реставрировали гимназию в начале прошлого века. В более поздней записке память о себе оставили шестидесятники. Именно они перенесли на бумагу мысли о «взорванном мире».

В записке есть воспоминание о Хатынской трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. Там же в их словах читается страх новой реальной войны.

Неужели мы не предотвратим этого кошмара? Неужели дадим взорвать мир? записка шестидесятников

Как добавил Никитин, эту записку спрятали под петлю массивной двери. Тем самым, предположил он, советские ребята могли оставить важный знак для новых поколений.

Трагедия в Хатыни произошла 22 марта 1943 года. Батальон охранной полиции и спецбатальон СС «Дирлевангер» расправились со 149 жителями деревни, в том числе с 75 детьми. В настоящее время в этом месте находится мемориальный комплекс «Хатынь», созданный в память о мирных советских гражданах.

Ранее сахалинские поисковики, занимающиеся открытием исторических мест в регионе, неожиданно нашли на пике Чехова капсулу времени из СССР. Находка отсылает на 46 лет назад. Записка посвящена восхождению Валерия Мальцева на эту гору в честь Олимпиады-1980 в Москве.