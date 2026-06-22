Российские туристы обнаружили капсулу времени из СССР

На пике Чехова сахалинские туристы нашли капсулу времени из СССР

Сахалинские туристы-поисковики, занимающиеся открытием исторических мест в регионе, нашли на пике Чехова временную капсулу. Находка отсылает на 46 лет назад, во времена СССР, пишет «Комсомольская правда — Сахалин».

Путешественники наткнулись на алюминиевый флакон случайно — они осматривали местность с помощью металлоискателя, когда прибор вдруг сработал над одним из крупных камней. Внутри емкости была записка, подписанная именем Мальцева Валерия Леонидовича 1956 года рождения. Автор послания рассказал, что посвятил свое восхождение на пик XXII летним Олимпийским играм, проходившим в Москве. На записке стояла дата — 16 июля 1980 года.

Представители команды поисковиков рассказали, что временная капсула вызвала волну эмоций. В итоге путешественники решили разыскать автора записки и преуспели в этом. В ближайшее время с Валерием Леонидовичем планируют связаться, чтобы рассказать, что его задумка оставить след для следующих поколений увенчалась успехом.

Ранее женщина нашла в земле золотое кольцо XVII века с помощью металлоискателя. Открытие было сделано в британском графстве Ланкашир.