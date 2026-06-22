Женщина нашла в земле золотое кольцо XVII века

Британка впервые взяла в руки металлодетектор и сразу нашла золотое кольцо XVII века

Британская кладоискательница с металлодетектором нашла золотое кольцо XVII века с изображением черепа. Об этом сообщает BBC News.

Аманда Паркер обнаружила артефакт в поле в Катфорте, недалеко от Престона, графство Ланкашир, когда впервые попробовала себя в качестве кладоискательницы по приглашению дочери и зятя. Увидев в земле блеск золота, британка сначала подумала, что это обручальное кольцо, но, достав находку, прочла внутри гравировку Ri Busby. На ободке также был выгравирован череп — отражение традиционного мотива memento mori.

Как выяснилось, это было мемориальное кольцо, заказанное в память о Ричарде Басби — директоре Вестминстерской школы, который был похоронен в Вестминстерском аббатстве в 1695 году. Басби — один из самых известных педагогов своего времени, среди его учеников — архитектор Кристофер Рен, композитор Генри Перселл и драматург Джон Драйден.

По словам специалистов, Басби оставил в завещании деньги на покупку колец для друзей и знакомых — всего было заказано 90 таких колец, 20 из них с изображением черепа. Кольцо прошло официальную процедуру признания кладом, но было возвращено Паркер, поскольку не представляло исторической ценности национального значения. Сейчас его выставляют на аукцион Noonans, стартовая цена — около 3 тысяч фунтов (примерно 350 тысяч рублей). Выручку Паркер поделит с владельцем земли. Сама она призналась, что занимается поиском не ради денег, а из любви к природе и истории. Вестминстерская школа уже проявила интерес к находке.

Ранее кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до нашей эры. Клад обнаружил в Бакингемшире 68-летний Стивен Элдридж при помощи металлоискателя.