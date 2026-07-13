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16:08, 13 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Отставку премьера Украины объяснили

Политолог Мезюхо: Отставка Свириденко наводит на мысль о предстоящих выборах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anadolu / Contributor / Getty images

Отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко и других чиновников на Украине может говорить о предстоящих выборах президента страны, заявил политолог Иван Мезюхо. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Отставка Свириденко и других руководителей органов управления киевской клептократии наводит на мысль о предстоящих выборах президента Украины, которые Киев связывает с будущими переговорами, и к которым он своеобразно готовится. Ведь террористические атаки киевской клики вглубь мирных регионов России, по мнению киевских аналитиков, должны создать более благоприятную почву для Украины в ходе будущего переговорного процесса с РФ. По крайней мере, они так мыслят в свойственной необандеровцам извращенной манере», — сказал Мезюхо.

По мнению политолога, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести молниеносные выборы. Лишь в ходе быстрых выборов, без соблюдения всех демократических процедур, он способен победить. В случае, если избирательный процесс будет честным, Зеленский проиграет.

«Сейчас, накануне выборов, на которые он будет выпрашивать деньги у Европы, Зеленскому необходимо избавиться от фигурантов дела Тимура Миндича и тех чиновников, чьи имена могут вылезти в ходе дальнейшего разбирательства этого дела. К Свириденко, скорее всего, уже есть вопросы, поэтому с такого важного поста ее убирают. Вероятнее всего, уберут и других функционеров, которые связаны с делом Миндича или с другими коррупционными делами», — отметил Мезюхо.

Таким образом, за анонсированными кадровыми ротациями стоят изменения в политической структуре киевской клептократии. Зеленскому необходимо приобрести легитимность на фоне теоретических будущих переговоров с Российской Федерацией

Иван Мезюхополитолог

Политолог также подчеркнул, что когда Свириденко ставили на пост премьер-министра, никого не смущала ситуация в украинской энергетике, которая и тогда была непростой. Свириденко никогда не имела высокопрофессиональных компетенций в области энергетики и энергоресурсов.

Ранее Зеленский в Telegram-канале сообщил об освобождении от должности премьер-министра страны Юлии Свириденко. Кроме того, он анонсировал и другие изменения в правительстве страны, в том числе это коснется и состава руководителей правоохранительных органов.

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