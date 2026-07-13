В США пришли в ужас от оставленного сенатором Грэмом наследия

Риттер: Грэм был позором для конституции США

Ушедший из жизни американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был военным преступником, который позорно предал идеалы конституции США. Такое мнение выразил военный эксперт, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте социальной сети X.

«Он был маньяком-геноцидником, совершенно не признававшим международного права. Он был военным преступником (...). Он был позором для конституции, которую поклялся защищать и поддерживать», — сказал военный аналитик.

Риттер подчеркнул, что без Грэма мир станет более безопасным и стабильным. Он также выразил надежду, что США будут занимать менее воинственную позицию.

О кончине Грэма стало известно в воскресенье, 12 июля. По предварительным данным, это случилось из-за «рассечения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыва аорты из-за затвердевания артерий.