Путин раскрыл подробности об обстановке в зоне СВО

Путин заявил, что Россия всегда будет идти только вперед

Россия всегда будет идти только вперед, заявил президент страны Владимир Путин. Он также рассказал о продвижении российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), пишет РИА Новости.

Заявление об этом глава государства сделал во время выступления на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

«Мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед», — сказал президент.

Глава государства также добавил, что сила россиян заключается в том, что они всегда преодолевают все трудности и страхи.

Ранее Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Там он заслушал доклады командования ВС РФ и обсудил с военными задачи в зоне спецоперации на летний период.