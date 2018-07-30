Названы главные учителя снайперов «Аль-Каиды»

Катарские военнослужащие проводили обучение для снайперов из террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Об этом заявил на брифинге представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари, передает РИА Новости.
Бригадный генерал показал журналистам и экспертам видео. «Это катарские офицеры обучают террористов "Аль-Каиды" снайперскому делу. Этот человек — основатель ИГ в городе Сирт [террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России]», — прокомментировал ролик аль-Мисмари. По его словам, запись демонстрируется широкой публике впервые.
Ливийский генерал добавил, что Доха также стоит за недавним нападением вооруженных групп на нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидр на Средиземном море.
Саудовская Аравия и ряд арабских стран 5 июня 2017 года разорвали дипломатические отношения с Катаром и обвинили его в поддержке терроризма и сотрудничестве с Ираном. В июне 2018-го сообщалось, что Саудовская Аравия начнет реализацию проекта по строительству канала Сельва, который превратит Катар в остров.
В Ливии после свержения лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате сейчас в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.