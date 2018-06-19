Катар превратят в остров

Саудовская Аравия начнет реализацию проекта по строительству канала Сельва, который превратит Катар в остров. Об этом сообщает Gulf News.

Отмечается, что в ближайшие дни завершится прием заявок на тендер. Проект предусматривает строительство канала длиной 60 километров, шириной 200 метров и глубиной 15-20 метров в 1 километре от границы с Катаром на территории Саудовской Аравии. Заявки на участие в проекте уже подали пять компаний, результаты огласят в течение 90 дней.

Советник саудовского короля Сууда аль-Кахтани поздравил граждан в Twitter с началом реализации великолепного проекта, «который превратит Катар в остров». Ранее он также заявлял, что Катар станет частью острова Сальва, где расположится военная база Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия и ряд арабских стран 5 июня 2017 года разорвали дипломатические отношения с Катаром и обвинили Доху в поддержке терроризма и сотрудничестве с Ираном.

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