НАТО обвинили в применении урана при бомбежках Ливии

Группа ученых-ядерщиков выяснила, что силы НАТО во время бомбардировок Ливии в 2011 году использовали боеприпасы с обедненным ураном. Соответствующий доклад передан правительству национального согласия в Триполи, рассказал РИА Новости советник ливийского комитета по окружающей среде и комитета по атомной энергии Нури ад-Друки.

Он рассказал, что ученые провели исследования в одной из штаб-квартир армии, которую разбомбили страны НАТО. «Там были обнаружены места с повышенной радиоактивностью. Проведя точные измерения, мы обнаружили, что эта радиоактивность — результат применения НАТО ракет с обедненным ураном», — заявил советник.

По его словам, официальный документ направили властям 12 июля. Теперь ад-Друки и его коллеги хотят обратиться в МАГАТЭ и другие международные организации, чтобы получить помощь в проведении исследований в других местах, по которым наносили удары.

Обедненный уран используется в том числе в медицинской и военной промышленности. В боеприпасах он используется, поскольку имеет большую плотность, в связи с чем снаряды лучше пробивают броню. В то же время, по некоторым данным, подобные боеприпасы вызывают радиоактивное заражение местности и способны провоцировать раковые заболевания.

Военная операция международных сил в Ливии продолжалась с марта по октябрь 2011 года. В результате был свергнут тогдашний лидер страны Муаммар Каддафи. После в Ливии началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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