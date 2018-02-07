Усыпальницу матери Каддафи взорвали

Усыпальница, в которой ранее покоилась мать бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, была взорвана в Ливии. Об этом сообщает информационный портал Al Wasat.

По его данным, склеп Аиши Каддафи в 40 километрах к западу от Сирта серьезно пострадал от рук неизвестных боевиков утром 6 февраля. В нем оказались разрушены дверные и оконные проемы. Здание было повреждено еще ранее злоумышленниками и во время авиаудара.

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ТАСС отмечает, что могилы родных Каддафи были осквернены и уничтожены практически сразу после расправы над ним в 2011 году. Боевики надругались над усыпальницами его родителей, а также дяди и двух родственников, погребенных в семейном склепе. Они разрушили надгробные плиты, а останки извлекли и сожгли. Тело самого полковника было тайно захоронено в Ливийской пустыне.

Муаммара Каддафи убили поддерживаемые НАТО повстанцы 20 октября 2011 года. После его смерти Ливия фактически распалась на несколько территорий, которые контролируют разные группировки.

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