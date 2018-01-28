Каддафи собирался стать владельцем «Манчестер Юнайтед»

Ливийский политический и военный деятель Муаммар Каддафи в 2004 году собирался стать владельцем английского клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Sunday Times.

По информации издания, финансист Мехмет Далман летал на частном самолете в Ливию для обсуждения деталей сделки. Каддафи хотел купить 29,9 процентов акций английского клуба, которые в то время принадлежали Джону Маньеру и Джей Пи Макманусу.

«Публика не осознает, насколько близка была сделка с ливийцами. Каддафи почти купил клуб. Речь идет о нескольких часах, без преувеличения», — заявил Далман.

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Сын Муаммара Каддафи Саади также описывал переговоры о покупке «Манчестер Юнайтед»: «Я говорил отцу, что это было бы сродни покупке англиканской церкви. Это очень сложно, а может, невозможно. Это золотой, золотой клуб».

20 января консалтинговая компания Deloitte сообщила, что МЮ возглавил рейтинг самых прибыльных футбольных команд мира. В сезоне-2016/17 клуб заработал 676 миллионов евро.

Американский миллиардер Малкольм Глейзер приобрел «Манчестер Юнайтед» в 2005 году. С этого момента команда пять раз выигрывала Премьер-лигу (в 2007, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах), а также побеждала в Лиге чемпионов в 2008 году. В 2014 году владелец клуба умер, с тех пор основной пакет акций МЮ принадлежит его семье.

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