Любо-дорого смотреть

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Почему худший футбольный клуб АПЛ зарабатывает 100 миллионов фунтов в год

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Фото: Premier League / Reuters

11 августа стартует новый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) — сильнейшего футбольного чемпионата на планете. Британский футбол — знак качества, как швейцарские часы или немецкие автомобили. Разборки клубов с Туманного Альбиона — самое яркое зрелище для Европы. Но АПЛ — это не только спорт, но и бизнес. «Лента.ру» разбирается в финансовой составляющей турнира и выясняет, сколько зарабатывают чемпионы и неудачники.

Лучшие во всем

Минувший сезон АПЛ принес немало сюрпризов. История футбольной «Золушки» — скромного «Лестер Сити», ставшего триумфатором лиги, когда от него этого не ожидал никто, — закончилась. После неудачного старта розыгрыша «лисы» попрощались с главным тренером Клаудио Раньери, сделав ставку на Крейга Шекспира — вчерашнего ассистента итальянца. Ставка сработала: «Лестер», над которым нависла угроза вылета, выровнял ситуацию и завершил сезон в середине таблицы.

На ее вершине тоже не обошлось без ярких событий. «Челси» под руководством итальянца Антонио Конте завоевал-таки чемпионство, ставшее для лондонцев шестым в истории. Три места, дающие право на участие в Лиге чемпионов, за синими заняли «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Вечно четвертый «Арсенал» Арсена Венгера скатился на пятую строчку и выступит только в Лиге Европы. Компанию «канонирам» составят «Эвертон» и «Саутгемптон». Последний получил путевку в еврокубки благодаря «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» во главе с Жозе Моуриньо провалились на внутренней арене, заняв лишь шестое место в таблице АПЛ, но реабилитировались, вовремя переключившись и сделав ставку на Лигу Европы. Манкунианцы выиграли второй по значимости клубный турнир в Европе (в финале был бит амстердамский «Аякс»), обеспечив себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018.

Неудачниками оказались «Халл Сити», который впоследствии возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, «Мидлсбро» и «Сандерленд». Трио покинуло элитный футбольный дивизион, на повышение пошли «Ньюкасл Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Хаддерсфилд Таун», обыгравший «Рединг» в финале плей-офф.

Просто бизнес

Благосостояние каждого клуба АПЛ формируется из двух основных источников — спонсорских денег и доли, полагающейся каждой команде турнира за продажу телеправ на трансляции матчей. Разберемся во всем по порядку.

Высокое качество футбола привлекает болельщиков, а значит — и инвестиции. АПЛ и здесь впереди планеты всей. В сезоне-2017/2018 сумма контрактов 20 клубов лиги с титульными спонсорами превысит 281 миллион фунтов стерлингов. Это на 55 миллионов больше, чем в предыдущем розыгрыше. Ближайший преследователь АПЛ в этом рейтинге — немецкая бундеслига. За предыдущий сезон 18 лучших клубов Германии получили лишь 101 миллион фунтов. Великая и ужасная испанская Ла-лига — 82 миллиона, французская Лига 1 — 70 миллионов, итальянская Серия А — 61 миллион.

Титульными спонсорами 20 сильнейших клубов выступают компании из самых разных отраслей. Более подробно с этим вопросом можно ознакомиться в инфографике. Первое, что бросается в глаза, — обилие контрактов с букмекерскими конторами. Сразу десять команд получают деньги от букмекеров, но эти соглашения — не самые крупные.

Чемпионом по величине контракта с титульным спонсором является «Манчестер Юнайтед». В 2014 году «красные дьяволы» подписали семилетнее соглашение с американским автопроизводителем Chevrolet, по которому ежегодно должны получать в среднем 53 миллиона фунтов. Этот контракт стал самым крупным не только в АПЛ, но и во всей Европе.

На втором месте — лондонский «Челси» Романа Абрамовича. В 2015-м клуб подписал пятилетний контракт с японским производителем шин Yokohama и зарабатывает каждый год в среднем по 40 миллионов фунтов. Третье место делят между собой «Арсенал» (пятилетнее соглашение с авиакомпанией Fly Emirates), «Манчестер Сити» (десятилетнее соглашение с авиаперевозчиком из ОАЭ — Etihad Airways) и «Тоттенхэм» (пятилетнее соглашение с гонконгской страховой компанией AIA). Все три клуба получают в среднем 30 миллионов фунтов ежегодно, при этом самым продолжительным действующим контрактом обладает как раз «Сити».

Другая интересная деталь: АПЛ привлекает большие деньги из-за рубежа. 14 из 20 компаний, выступающих титульными спонсорами лиги, являются иностранными и лишь 6 — британскими. Охотнее всего в английский футбол вкладываются азиатские и ближневосточные инвесторы.

При этом, согласно сообщениям британских СМИ, уже в ближайшее время спонсорская реклама может появиться не только на основной части футболок, но и на рукавах, где традиционно располагаются логотипы клубов и турниров, в которых они принимают участие. Пока реклама эту часть формы еще не затронула.

Предполагается, что логотип АПЛ перекочует с правого рукава на левый, а освободившееся место предоставят спонсорам. Ожидается, что за это клубы получат около 10 миллионов фунтов ежегодно, что представляет крупный финансовый интерес даже для богачей из МЮ.

А ведь еще несколько лет назад многие клубы активно сопротивлялись появлению рекламы на майках. Так, например, испанская «Барселона» сдалась под натиском инвесторов только в 2010 году — крупную сделку с каталонцами заключил благотворительный фонд Qatar Foundation. До 2006 года майки сине-гранатовых оставались девственно чистыми, а потом руководство решило безвозмездно разместить на них логотип Международного чрезвычайного детского фонда ООН (UNICEF). Так было еще десять лет назад, а теперь клубы торгуют даже рекламными площадками на рукавах футболок — ведь это крайне выгодно.

Игра для богатых

Высокое качество футбола привлекает на трибуны большое количество болельщиков. Клубы получают значительные суммы за реализацию билетов и сезонных абонементов. Стоимость абонемента колеблется в пределах 250-1000 фунтов, билета — 20-35 фунтов.

Летом 2016 года АПЛ установила очередной рекорд: телеправа на трансляцию матчей турнира на внутреннем рынке были реализованы за невероятные 5,5 миллиарда фунтов стерлингов, что на 70 процентов превысило сумму сделки в период с 2013-го по 2016-й. Покупателями выступили телекомпании Sky Sports и BT Sports. Соглашение действует с 2016-го по 2019 год.

Прибавьте к этой сумме 3 миллиарда фунтов, вырученных АПЛ за продажу прав на трансляции матчей турнира за рубежом, и получите космические 8,5 миллиарда фунтов! Другим европейским лигам и не снились такие цифры.

При этом половина суммы, вырученной за домашние права, распределяется между клубами АПЛ поровну; 25 процентов — в соответствии с итоговым положением каждой команды в турнирной таблице по итогам сезона; еще 25 процентов — в зависимости от того, как часто матчи клуба показывались в прямом эфире. Деньги, получаемые за зарубежные права, распределяются поровну, в минувшем сезоне каждая команда получила с этого по 47 миллионов фунтов.

Больше всего денег от телеправ досталось чемпиону — «Челси». Лондонцы получили порядка 153,2 миллиона фунтов. При этом 20-й клуб первенства — вылетевший в Чемпионшип «Сандерленд» — заработал 100 миллионов! Например, по предыдущему соглашению столько зарабатывал чемпион — в сезоне 2015/2016 им неожиданно для всех стал «Лестер». По итогам минувшего сезона «лисы» стали только двенадцатыми, но на телеправах заработали на 20 миллионов фунтов больше.

Таким образом, право показать один матч АПЛ обходится в 10,2 миллиона фунтов. Всего в прямом эфире запланирован показ 168 матчей, 126 из которых достанутся Sky Sports, еще 42 — BT Sports.

Эти цифры показывают, почему за выход в элитный футбольный дивизион Британии ежегодно разворачивается настоящее побоище: помимо двух прямых путевок в турнир одна разыгрывается по системе плей-офф. По той же причине клубы АПЛ могут позволить себе дорогостоящие трансферы и невероятные зарплаты для настоящих звезд. Другим лигам остается только смотреть и учиться, надеясь, что однажды и на их улице будет праздник — спортивный и финансовый.

Ринат Салахетдинов

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