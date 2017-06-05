Наличное дело

Футбол давно стал бизнесом, в котором крутятся миллиарды. Это подтверждает недавний отчет аудиторской компании KPMG, по итогам которой был составлен рейтинг самых дорогих клубов Европы: 32 команды были расставлены по позициям исходя из финансовой документации, опубликованной к 1 января 2017 года. «Лента.ру» считает клубные деньги и выделяет главное в экономике футбола.

Как это работает

KPMG не первый год анализирует ситуацию на футбольном рынке. В 2016 году специалисты компании создали алгоритм для подсчета стоимости клуба и опубликовали рейтинг, который возглавили «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Этим же методом воспользовались и в этом году.

В основе рейтинга — опубликованные документы о финансовой деятельности команд, главные показатели — рентабельность (отношение размера зарплат к выручке), популярность (число подписчиков в соцсетях), доходы от стадиона и телевизионных трансляций, а также спортивный потенциал (стоимость состава). По совокупности этих характеристик была выведена формула, позволяющая вычислить цену клуба с учетом специфики рынка, в котором он существует.

Рейтингу предшествует общая информация о футбольном рынке. Как отмечают эксперты, общая стоимость 32 рассматриваемых клубов Европы составила 29,9 миллиона евро, что на 14 процентов больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого сезона. Более того, все клубы, за исключением трех, показали значительный рост в цене. Как ни странно, в этом плане успешнее всех оказались турки.

Фото: Murad Sezer / Reuters

Так, «Галатасарай» увеличил свою стоимость на 68 процентов, а «Фенербахче» — на 36. В рейтинг вошел и третий клуб с берегов Босфора — «Бешикташ». Все это стало возможным благодаря развитию инфраструктуры и реформам в национальном первенстве. Например, «Реал», выигравший в этом сезоне все, что хотел, подорожал лишь на два процента.

Самой «дорогой» в футбольном плане страной стала Англия. На долю клубов Туманного Альбиона пришлось 40 процентов от общей стоимости всех команд. Англичане шикуют, ведь спонсоры готовы расставаться с деньгами, чтобы разместить свою символику хотя бы на шортах «Челси» или «Арсенала». Цена испанских клубов, для сравнения, составляет 25 процентов, итальянских — 11. А кто в этом сезоне играл в финале Лиги чемпионов?

В формировании стоимости команды фундаментальную роль играют средства, полученные от продажи прав на телевизионные трансляции. Доходы каждого национального первенства по этому показателю неизменно и значительно растут. В Англии, Испании и Германии услуга «показать футбол» за последний год подорожала почти в два раза, в Италии и Франции — на 10-15 процентов. Разница лишь в конкретных суммах.

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Испанские и немецкие функционеры продали телеправа на ближайшие три года за миллиард и 1,2 миллиарда евро соответственно. Английские клубы в тот же период буду делить двухмиллиардный пирог каждый сезон, то есть даже вылетевший из Английской премьер-лиги (АПЛ) клуб может заработать более 100 миллионов евро благодаря «телевизионным» деньгам.

Персоналии

На футбольном поле успехи английских клубов ограничиваются победой «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, но на рынке команды с Туманного Альбиона основательно теснят конкурентов. В десятке самых дорогих шесть позиций заняли клубы из АПЛ с их многомиллиардным контрактом на продажу прав на телетрансляции. «Красные дьяволы» возглавили рейтинг, и если в 2015 году они делили первую строчку с «Реалом», то в 2016-м англичане совершили качественный рывок и впервые в истории пересекли отметку в три миллиарда евро. Сливочные не дотянули до конкурента всего 250 тысяч евро.

Фото: Issei Kato / Reuters

Третье место заняла «Барселона» с показателем 2,76 миллиарда евро. От большой тройки почти на 300 миллионов отстала «Бавария» (2,44 миллиарда), еще дальше лидеры ушли от «Манчестер Сити», который стоит 1,98 миллиарда евро. При этом оба клуба значительно опережают «МЮ», «Реал» и «Барсу» по динамике роста.

Остальные места в десятке оккупировали английские клубы, компанию которых разбавил «Ювентус». Команды расположились в следующем порядке: «Арсенал» (1,96 миллиарда), «Челси» (1,6 миллиарда), «Ливерпуль» (1,33 миллиарда), «Юве» (1,22 миллиарда), «Тоттенхэм» (1,01 миллиарда).

Всего в рейтинге оказалось восемь английских клубов, по шесть испанских и итальянских, по три немецких, французских и турецких, два голландских и один португальский.

Поклонники российского футбола, удивившиеся отсутствию отечественных клубов в первой десятке, наверняка будут шокированы тем, что их нет в рейтинге вообще. При этом в список попали команда-сенсация «Лестер Сити», «Атлетик» из Бильбао, не затерявшийся в испанской Примере, и уже упомянутый «Бешикташ», в 2016-м и 2017 годах ставший чемпионом Турции.

Если «Атлетик» и «Бешикташ» заняли место ближе к подвалу таблицы, то «Лестер» взлетел сразу в середину. Пример последнего подтверждает, что успех не всегда зависит от количества денег, но если команда достигает вершины, то и средства появляются. Чем не мотивация для российских клубов?