Время первых

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Голы Аленичева, Зидана и другие ярчайшие моменты финалов Лиги чемпионов

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Фото: Michael Regan / Getty Images

До главного матча европейского клубного сезона остаются считанные часы. В финале Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Ювентус». Мадридцы могут стать первым клубом в истории, выигравшим турнир два раза подряд, а туринцы — победить впервые с 1996 года. «Лента.ру» — о ярких моментах финалов последних лет.

«Реал» — «Ювентус». 1997/1998 (1:0).

В последний раз «Реал» и «Ювентус» играли в финале Лиги чемпионов в сезоне-1997/1998. Благодаря единственному голу Предрага Миятовича победу одержали мадридцы. Зинедин Зидан тогда проиграл свой первый большой финал в жизни, но победы к нему пришли уже совсем скоро. Спустя пару месяцев он со сборной Франции стал чемпионом мира, забив в финале два мяча в ворота сборной Бразилии.

«Манчестер Юнайтед» — «Бавария». 1998/1999 (2:1).

Про три минуты, добавленные к финалу-1999 между МЮ и «Баварией», знает каждый футбольный болельщик. Эти мгновения вышли в историю навсегда. Они превратили один из скучнейших финалов Лиги чемпионов в один из самых захватывающих и драматичных в истории. При счете 1:0 в пользу «Баварии», когда до финального свистка оставалось менее трех минут, голы Тедди Шерингема и Оле-Гуннара Сульшера принесли «Манчестер Юнайтед» первую с 1968 года победу в Кубке чемпионов.

«Реал» — «Байер». 2001/2002 (2:1).

В 2002 году «Реал» выиграл Лигу чемпионов в третий раз за пять лет и впервые — с Зиданом в составе. В финале, который прошел на «Хэмпден Парк» в Глазго, королевский клуб обыграл немецкий «Байер» (Леверкузен) со счетом 2:1. Победный гол Зидана был признан самым красивым в том розыгрыше Лиги чемпионов.

Так Зизу вошел в историю как автор победных мячей в двух самых важных матчах в карьере любого футболиста: финале чемпионата мира и финале Лиги чемпионов.

«Порту» — «Монако». 2003/2004 (3:0).

В финал 2004 года вышли команды, которые мало кто ожидал там увидеть: «Порту» и «Монако», но ничего действительно сенсационного в этом не было. Многие футболисты, участвовавшие в той игре, вскоре перешли в большие клубы и сделали очень успешные карьеры.

«Порту» победил в той встрече со счетом 3:0, а последний мяч забил россиянин Дмитрий Аленичев. Он стал единственным отечественным футболистом, забивавшим в финале Лиги чемпионов. За год до этого Дмитрий отличился в финале Кубка УЕФА, в котором его «Порту», руководимый Жозе Моуринью, обыграл шотландский «Селтик».

«Ливерпуль» — «Милан». 2004/2005 (3:3, в серии пенальти 3:2).

После 1999 года казалось, что драматичнее финала быть уже не может, но «Ливерпуль» и «Милан» доказали обратное. Итальянцы открыли счет уже на 50-й секунде, а к перерыву вели 3:0. Во втором тайме с 54-й по 60-ю минуты англичане забили трижды и сравняли счет. В оставшееся время и в овертайме «Милан» мог забить раз пять, но от Шевченко напрочь отвернулась удача, а Ежи Дудек провел лучший матч в карьере. В серии пенальти «Ливерпуль» оказался точнее и стал первой командой в истории Лиги чемпионов, отыгравшейся в финале со счета 0:3 и победившей.

«Манчестер Юнайтед» — «Челси». 2007/2008 (1:1, в серии пенальти 6:5).

Финал Лиги чемпионов-2007/2008 прошел в Москве на стадионе «Лужники». В английском противостоянии «Манчестер Юнайтед» и «Челси» дело дошло до серии пенальти, и лондонцам оставалось реализовать один удар для победы. Бить вышел Джон Терри и... промахнулся. У капитана «Челси» поехала нога, мяч «лизнул» штангу и прошел мимо ворот. Спустя пару ударов Анелька не сумел переиграть Ван дер Сара, и почетный трофей отправился в Манчестер.

«Интер» — «Бавария». 2009/2010 (2:0).

Можно как угодно относиться к Жозе Моуринью, но не признавать его величия нельзя. В финале 2010 года его «Интер» был абсолютно неудержим. По ходу плей-офф миланцы прошли «Челси», ЦСКА и «Барселону», а в финале не оставили шансов «Баварии» Луи ван Гала. Решающий матч получился бенефисом одного из лучших форвардов Европы того сезона — Диего Милито. Он издевался над защитниками как хотел и забил в решающей встрече оба мяча. Жозе Моуринью за три года в «Интере» выиграл три чемпионата Италии и Лигу чемпионов.

«Бавария» — «Боруссия». 2012/2013 (2:1).

Дортмундская «Боруссия» не каждый год претендует на победу в Лиге чемпионов, но в 2013-м у нее были все шансы. Подопечные Юргена Клоппа в 2011 и 2012 годах выигрывали немецкую Бундеслигу, не оставляя «Баварии» никаких шансов, но к финалу на «Уэмбли» расстановка сил несколько изменилась. «Бавария» Юппа Хайнкесса первенствовала в чемпионате и Кубке Германии, по ходу которого с минимальным счетом обыграла «Боруссию».

Минимальным перевес «Баварии» был и в финале Лиги чемпионов — 2:1. Сам матч получился крайне увлекательным, с обилием опасных моментов у обеих команд, а решающий мяч был забит Арьеном Роббеном на 89-й минуте.

«Реал» — «Атлетико». 2013/2014 (4:1).

После немецкого финала в 2013-м началось безраздельное доминирование испанских клубов в Лиге чемпионов. В финале 2014 года встретились мадридские «Атлетико» и «Реал». «Матрасники» ни в чем не уступали сопернику и вели в счете с 36-й минуты, но на 94-й наступила развязка. Серхио Рамос выиграл воздух после подачи углового и сравнял счет. В дополнительное время «Реал» легко разобрался с деморализованным «Атлетико» и забил три безответных мяча.

Михаил Потапов

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