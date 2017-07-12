Они богаты, а ты нет

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Майк Тайсон
Майк Тайсон
Фото: Focus on Sport / Gettty Images

Лионель Месси наконец продлил контракт с «Барселоной». По его условиям аргентинец до 2021 года будет получать по 55 миллионов фунтов стерлингов (70 миллионов долларов) ежегодно. То есть в неделю услуги форварда обойдутся каталонцам в сумму более миллиона фунтов (1,3 миллиона долларов). Ни один футболист такую зарплату еще не получал.

Сумма, которую выбили представители Месси, впечатляет. Но эти доходы у звезд мирового футбола не единственные. На рекламе они зарабатывают не меньше. Тем не менее «Лента.ру» выясняет, почему клубы готовы платить сотни миллионов своим игрокам и вспоминает контракты, удивившие мир.

Футбол

Возмущаться зарплатами футболистов — распространенное хобби. Многие задаются вопросом: почему Криштиану Роналду зарабатывает под сотню миллионов долларов в год? Не секрет, что португалец, ставший в последние годы лицом мирового футбола, делает огромные деньги на рекламе. И пожизненный контракт с Nike — лишь вершина денежного айсберга.

Форвард «Реала» — первый в традиционном рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов, который в июне опубликовал Forbes. Из 93 миллионов долларов за 2016-й от клуба Криштиану получил 58 миллионов. Месси — на третьем месте, однако в рейтинге не учитывается его новый контракт. То есть по факту аргентинец опережает португальца на 17 миллионов долларов.

Сейчас такие зарплаты уже не кажутся чем-то невероятным. Особенно если вспомнить, сколько платят китайские клубы, причем не всегда самым звездным игрокам. Однако еще 10-15 лет назад 50 тысяч фунтов в неделю были рекордом. Его установил в 2000 году Рой Кин, надежда и опора «Манчестер Юнайтед». И все благодаря Жан-Марку Босману, малоизвестному футболисту, который изменил правила игры. В 1995 году закончилась его тяжба с УЕФА, в результате чего было отменено спорное правило, согласно которому игрок принадлежал клубу даже после истечения контракта. Это, в свою очередь, спровоцировало резкий скачок в зарплатах футболистов — со средних 15-20 тысяч до нескольких сотен тысяч в неделю.

До дела Босмана игроки получали в разы меньше. В 1979 году вратарь Питер Шилтон подписал договор с английским «Ноттингем Форест», по которому ему полагалось 1200 фунтов в неделю — больше всех в Британии. В 1994-м нападающий Крис Саттон впервые в истории получил десять тысяч фунтов за неделю работы. На этот раз раскошелился «Блэкберн».

Гонорары игроков на заре развития футбола сейчас кажутся смешными. В 1901 году был введен «космический» потолок зарплат — четыре фунта в неделю (с учетом инфляции в 2017 году эта сумма выросла бы до 354 фунтов). Футбол только что стал профессиональным, и до миллионов Месси ему было еще далеко.

Баскетбол

Июль принес супергонорары не только Месси. Двукратный MVP регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри подписал контракт с действующем чемпионом «Голден Стейт Уорриорс» на 201 миллион долларов. Нет, не в год. Эту сумму он получит за пять лет сотрудничества с клубом.

Сильнейшая баскетбольная лига мира сейчас переживает небывалый расцвет. Новый договор с крупнейшими ТВ-компаниями на 24 миллиарда долларов за девять лет позволяет клубам жить безбедно, а руководству лиги поднимать потолок зарплат до небес. С середины 90-х он вырос с 30 миллионов до 99 миллионов.

В результате 32 позиции в рейтинге Forbes отведено баскетболистам. Еще один авторитет, Леброн Джеймс из «Кливленд Кавальерс», получает около 31 миллиона долларов в год. Он же обмолвился, что Карри заслуживает 400-миллионного контракта.

Можно не сомневаться, что однажды какой-нибудь клуб НБА оценит услуги своего баскетболиста даже выше. Но и нынешние 200 миллионов для Стефена производят впечатление.

На этом фоне 100 тысяч и 1 доллар, что согласился платить «Бостон Селтикс» своей легенде Биллу Расселу, выглядят как-то нелепо. А тогда, в 1965-м, контракт баскетболиста был уникальным. Спортсмен запросил у руководства своей команды именно эту сумму, потому что пожелал обойти своего конкурента, Уилта Чемберлена из «Сан-Франциско Уорриорс». «Селтикс» удовлетворили требование Рассела, и клуб выиграл с ним 11 чемпионских титулов за 13 лет.

Бокс

Стать миллионером боксер может за один вечер. Спросите у американца Флойда Мэйуэзера по прозвищу Деньги, как это сделать. В 2015-м он заработал 300 миллионов долларов, став самым богатым спортсменом года. Причем только за «бой века» с Мэнни Пакьяо американец получил около 275 миллионов долларов. Естественно, этот случай — исключительный. Больше Флойда и Мэнни за один бой не зарабатывал никто ни до, ни после.

Раньше основной доход организаторам поединков и самим боксерам поступал от продажи билетов. Все изменилось с глобальным распространением телевидения. До конца 1970-х годов промоутеры продавали права на трансляцию боев лишь крупнейшим броадкастерам. Затем бокс стал одним из продуктов системы pay-per-view. Желающие посмотреть прямой эфир платят немного: в первые годы PPV-трансляций — 10 долларов, сейчас доходит до 70.

Соответственно, выросли и доходы боксеров. В 1974-м состоялся знаменитый «Грохот в джунглях» — великий бой между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом. В восьмом раунде Али закончил поединок, а после получил чек на 5,5 миллионов долларов. Это больше, чем Джо Луис и Рокки Марчиано заработали за всю свою карьеру.

Следующий рекорд установили Майк Тайсон и Леннокс Льюис. В июне 2002 года также в восьмом раунде Льюис нокаутировал соперника, защитив три чемпионских титула. Вместе с этим он заработал 35 миллионов долларов. Как и Тайсон.

Майку за его славную карьеру выплатили кучу денег. Но бить соперников для него было проще, чем распоряжаться своими средствами. Дорогие автомобили, особняки, даже бенгальские тигры — он покупал все, не чувствуя меры. И в 2003-м объявил себя банкротом.

Бейсбол

В бейсбол играют более чем в 120 странах мира, а хорошо платят только в США. «Хорошо» — это мягко сказано.

В 2014 году Джанкарло Стэнтон подписал 13-летний контракт с «Майами Марлинс» на 325 миллионов долларов. Рекорд Главной лиги бейсбола (MLB). Его договор устроен весьма занимательно. Сумма контракта не распределена поровну, в первые два сезона он получил 6,5 миллионов и 9 миллионов долларов соответственно, побив достижение венесуэльца Мигеля Кабреры, который на несколько месяцев раньше заключил соглашением с «Детройт Тайгерс». Десять лет, 292 миллиона долларов — о чем еще можно мечтать?

Интереснее всего то, что оба спортсмена — вовсе не лидеры по ежегодному заработку. Больше всех за 12 месяцев получает Зак Гринки, выступающий за команду «Аризона Даймондбэкс». При этом общая сумма его контракта — 206,5 миллиона.

Клубы MLB шикуют благодаря выгодному контракту на реализацию телеправ, а также поступлениям от продажи билетов. Каждая команда за один сезон проводит по 162 матча — и почти всегда с аншлагом. Расширению зарплатной ведомости способствует и самый высокий среди американских спортивных лиг потолок — 189 миллионов долларов.

Евгений Бакин

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