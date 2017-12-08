Раскрыты подробности заговора против Каддафи

Экс-советник бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Салех Башир рассказал, что главу государства убили в результате заговора, а не просто вследствие революции. Об этом Башир сообщил в интервью RT.

«Это был тщательно спланированный и искусно реализованный план по свержению Каддафи и других президентов — в Египте, Тунисе», — пояснил он.

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По словам Башира, целью заговора было «превратить ислам из религии в культурное явление». Он добавил, что «свержение Каддафи подготовили США».

«Они считали, что Каддафи по определению является противником западной культуры и западного образа жизни, что он стремится разрушить мировой порядок», — сказал бывший советник.

Каддафи убили поддерживаемые НАТО повстанцы 20 октября 2011 года. После его смерти страна фактически распалась на несколько территорий, которые контролируют разные группировки.