Раскрыты подробности заговора против Каддафи

Экс-советник бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Салех Башир рассказал, что главу государства убили в результате заговора, а не просто вследствие революции. Об этом Башир сообщил в интервью RT.
«Это был тщательно спланированный и искусно реализованный план по свержению Каддафи и других президентов — в Египте, Тунисе», — пояснил он.
По словам Башира, целью заговора было «превратить ислам из религии в культурное явление». Он добавил, что «свержение Каддафи подготовили США».
«Они считали, что Каддафи по определению является противником западной культуры и западного образа жизни, что он стремится разрушить мировой порядок», — сказал бывший советник.
Каддафи убили поддерживаемые НАТО повстанцы 20 октября 2011 года. После его смерти страна фактически распалась на несколько территорий, которые контролируют разные группировки.