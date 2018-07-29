Более 160 заключенных в Камеруне подожгли тюрьму и сбежали

Около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы в Северо-Западном регионе Камеруна. Об этом сообщает издание L'express.

Побег был совершен в ночь на 29 июля. По словам префекта департамента Нго-Кетунджиа Уильяма Эмвуту Мбиты, заключенным удалось прорваться через тюремные ворота и поджечь здание тюрьмы.

Уточняется, что в осуществлении плана сбежавшим помогла вооруженная группа. На данный момент ведется операция по поимке беглецов. Такой массовый побег заключенных удался впервые с конца 2016 года.

Как сообщает ТАСС, Камерун считается одной из самых стабильных стран Африки. Однако за последний год ситуация ухудшилась. Выступающие за отделение англоязычной части страны сепаратисты усилили свое влияние. С октября минувшего года они периодически вступают в вооруженные столкновения с правительственной армией. Кроме того, на севере страны действует нигерийская террористическая группировка «Боко харам», присягнувшая на верность запрещенному в России «Исламскому государству».

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