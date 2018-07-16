Пятый за две недели заключенный сбежал из колонии под Красноярском

Из колонии-поселения под Минусинском на юге Красноярского края сбежал осужденный. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает региональное управление ФСИН.

Как говорится в сообщении, осужденный Эдуард Козлов исчез из колонии 13 июля. Сотрудники колонии обнаружили его отсутствие во время дневной проверки. Он был осужден по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и приговорен к 3,5 года лишения свободы.

Козлов стал пятым осужденным, сбежавшим из колоний Красноярского края за последние две недели. Сначала три человека, отбывавшие наказание за кражу и угон, покинули колонию в поселке Миндерла, затем стало известно о побеге четвертого — из той же минусинской ИК-38. Впрочем, последний вскоре добровольно вернулся и продолжил отбывать наказание за грабеж и разбой.

Еще двух беглецов задержали в разных регионах России — в Красноярске и Челябинске.

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