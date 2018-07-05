Четвертый за неделю зек сбежал из красноярской колонии

В Красноярском крае ведутся поиски заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в городе Минусинске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления ФСИН.

Отсутствие заключенного Максима Бородулина 1988 года рождения обнаружили во время дневной проверки на территории колонии-поселения. Бородулин отбывал наказание за грабеж и разбой, он был приговорен к шести годам лишения свободы. За информацию о местонахождении заключенного во ФСИН пообещали вознаграждение.

По информации «Интерфакса», это уже четвертый за неделю побег заключенных в Красноярском крае. Несколькими днями ранее из колонии в поселке Миндерла сбежали еще три человека. Двое из них были осуждены на пять лет за угон, а третий — на четыре года за кражу.

В феврале из подмосковной колонии сбежал зек, которого отпустили за хлебом для нужд поселения в СИЗО, расположенный на территории исправительного учреждения. Рецидивист был задержан в Смоленской области, где напал на улице на женщину и ограбил ее.

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