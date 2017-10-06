Осужденному за госизмену бывшему полковнику добавили срок за попытку побега

Осужденный за госизмену бывший полковник Минобороны России Андрей Беляев пытался сбежать из колонии в Димитровграде и получил дополнительный срок за попытку побега. Об этом в пятницу, 6 октября, источник в правоохранительных органах Ульяновской области сообщил РИА Новости.

«Бывший сотрудник Министерства обороны Андрей Беляев, осужденный Мосгорсудом за государственную измену, пытался сбежать из колонии в Димитровграде, но был задержан», — сказал он.

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Об этом инциденте агентству также рассказали в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области. По данным ведомства, 52-летний москвич в минувшем августе «воспользовался ослаблением контроля со стороны сотрудников колонии и самовольно покинул территорию локального участка отряда осужденных». Дойдя до основного ограждения внутренней запретной зоны ИК-10, он был задержан.

Суд признал Беляева виновным в покушении на побег из мест лишения свободы и приговорил, с учетом прошлого срока, к 11,5 годам колонии строгого режима.

27 октября 2016 года стало известно, что Мосгорсуд приговорил Беляева к 12 годам заключения в колонии строгого режима за государственную измену. Судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что материалы дела имеют гриф «совершенно секретно». По этой же причине неизвестными оставались и подробности дела.