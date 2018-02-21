Отпущенный за хлебом заключенный сбежал из колонии и ограбил женщину

Из подмосковной колонии сбежал заключенный, которого отпустили за хлебом для нужд поселения в СИЗО, расположенный на территории исправительного учреждения. Как сообщает Zelenograd.ru, сопровождавший мужчину сотрудник колонии бросился в погоню, но задержать беглеца не смог.

По данным агентства «Москва», после этого зек выехал из региона и укрылся в Сафоновском районе Смоленской области, где напал на местную жительницу и ограбил ее.

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После инцидента в отношении сотрудников колонии-поселения в Зеленограде было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

«Зная, что осужденный за кражу Алексей Забело не включен в разнарядку осужденных на работу на выводные объекты, они обеспечили мужчине возможность выхода за пределы колонии. Воспользовавшись случаем, Забело совершил побег», — сообщил источник агентства.

Сбежавший Забело — 21-летний гражданин Белоруссии, на два года осужденный за кражу. Мужчина отбыл в колонии больше половины срока и должен был освободиться уже в июле.

В декабре прошлого года беглый зек зарезал мать восьмерых детей в Саратовской области. Убитая женщина оказалась его бывшей возлюбленной.

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