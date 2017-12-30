Беглый зэк зарезал мать восьмерых детей в Саратовской области

В городе Энгельс Саратовской области была убита местная жительница. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета.
«Действительно, была обнаружена женщина с признаками насильственной смерти в селе Квасниковка, — сказал собеседник агентства. — Все обстоятельства происшествия уточняются».
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что сбежавший из колонии-поселения заключенный зарезал свою бывшую возлюбленную на глазах у ее ребенка. Уточняется, что погибшая была матерью восьмерых детей.
По тревоге были подняты подразделения полиции и Росгвардии, объявлен план «Перехват».
20 декабря стало известно, что пенсионерка из Старого Оскола задушила шестимесячного внука, чтобы облегчить жизнь дочери.
В ноябре пенсионерка из Вологодской области придушила трехлетнюю соседку, обозвавшую ее бабой-ягой. В результате у девочки развилось психическое расстройство.