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Беглый зэк зарезал мать восьмерых детей в Саратовской области

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В городе Энгельс Саратовской области была убита местная жительница. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета.

«Действительно, была обнаружена женщина с признаками насильственной смерти в селе Квасниковка, — сказал собеседник агентства. — Все обстоятельства происшествия уточняются».

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что сбежавший из колонии-поселения заключенный зарезал свою бывшую возлюбленную на глазах у ее ребенка. Уточняется, что погибшая была матерью восьмерых детей.

По тревоге были подняты подразделения полиции и Росгвардии, объявлен план «Перехват».

20 декабря стало известно, что пенсионерка из Старого Оскола задушила шестимесячного внука, чтобы облегчить жизнь дочери.

В ноябре пенсионерка из Вологодской области придушила трехлетнюю соседку, обозвавшую ее бабой-ягой. В результате у девочки развилось психическое расстройство.

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