Вологодская пенсионерка придушила девочку за сравнение с Бабой-Ягой

Пенсионерка в Вологодской области пыталась задушить соседскую девочку, назвавшую ее Бабой-Ягой. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета России (СКР).

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По версии следствия, инцидент произошел в начале ноября в одной из деревень Бабаевского района. Трехлетняя девочка, встретив на улице 68-летнюю пенсионерку, заявила, что та похожа на Бабу Ягу. В ответ пожилая женщина схватила ребенка за шею и, придушив, пригрозила расправой.

Девочка осталась жива, но сильно пострадала. «В результате психотравмирующей ситуации у ребенка развилось психическое расстройство, влекущее тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

В апреле в Ставрополе завершили расследование уголовного дела в отношении местной пенсионерки. 79-летняя женщина избила 11-летнего школьника зонтом по голове, а потом ударила кулаком в лицо. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица.