Пенсионерка недосчиталась 400 долларов и вернулась ограбить банк

Полиция американского штата Филадельфия задержала 86-летнюю Эмили Коакли по обвинению в вооруженном ограблении. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает Fox News.

По информации полиции, пенсионерка зашла в банк на ходунках и потребовала вернуть ей 400 долларов. При этом женщина угрожала сотрудникам револьвером 38-го калибра. Позже выяснилось, что во время попытки ограбления оружие не было заряжено.

За день до этого Коакли уже была на месте будущего преступления. Она приходила в банк и снимала деньги со своего счета. Пенсионерка посчитала, что ей выдали на 400 долларов меньше. Она вернулась в кредитную организацию с оружием с целью вернуть недостающую сумму.

Полиция арестовала женщину на месте преступления. Пенсионерку обвинили в нападении, грабеже, террористических угрозах и связанных с ними преступлениях, но позже освободили под залог.

В августе сообщалось, что две женщины из штата Пенсильвания попытались ограбить банк, переодевшись монахинями. Однако довести задуманное до конца женщинам не удалось.