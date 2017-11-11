Мужчина в маске потерпел фиаско при попытке ограбить банк в Москве

Полиция разыскивает неизвестного в маске, который пытался ограбить банк на севере столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве в субботу, 11 ноября.

Инцидент произошел вечером 10 ноября в отделении кредитной организации по адресу улица Тихвинская, дом 20. Неизвестный в медицинской маске передал кассиру записку с требованием денег, угрожая применить гранату в случае отказа.

В пресс-службе не смогли уточнить, по какой причине грабитель не смог довести задуманное до конца, однако он скрылся без денег. Никто из персонала банка не пострадал.

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Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

19 октября сообщалось об ограблении безработного гражданина Китая, у которого налетчики в масках отобрали сумки с 700 тысячами долларов. Он приехал в отделение банка на Люблинской улице (район Марьино), чтобы положить деньги на свой счет, но стал жертвой разбоя по дороге к офису финорганизации.