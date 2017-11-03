Два московских боксера отобрали пять миллионов у жителя Чебоксар

Сотрудники полиции задержали двух московских боксеров, избивших мужчину возле банка в Чебоксарах и отобравших у него пять с половиной миллионов рублей. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщается на сайте республиканского управления МВД.

Сам инцидент произошел в августе. Пострадавший чебоксарец отправился в банк, чтобы забрать из ячейки деньги, оставшиеся после продажи квартиры. На выходе из отделения на него напали двое крепких мужчин, сбили с ног, нанесли несколько ударов, отобрали сумку с деньгами и скрылись.

В ходе расследования выяснилось, что к ограблению могут быть причастны два профессиональных боксеров из Москвы, известным благодаря успешным выступлениям на различных соревнованиях. В конце лета они приезжали в Чебоксары, где остановились на некоторое время, арендовав квартиру и машину.

Подозреваемые были задержаны в Москве чувашскими полицейскими при помощи бойцов Росгвардии.

«При обыске оперативники изъяли травматический пистолет и порядка девятисот тысяч рублей. Под усиленным конвоем задержанных привезли в Чувашию. В отношении них возбуждено уголовное дело за грабеж в особо крупном размере», — говорится в сообщении полиции.

Боксеры не были знакомы с пострадавшим мужчиной, личность организатора нападения устанавливается.

31 октября в Красноярске осудили мужчину, пытавшегося ограбить чету пенсионеров. Налетчик, угрожая топором, требовал у супругов деньги. Но те оказали сопротивление: сорвали с нападавшего маску и вытолкали за дверь.