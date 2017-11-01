Итальянец за один день пережил ограбление квартиры и измену жены с соседом

Житель итальянской Виченцы в течение одного дня узнал, что его ограбили и что его жена изменяет ему с соседом. Об этом сообщает Il Gazettino.

54-летний мужчина вернулся домой после работы и увидел, что за время его отсутствия в его квартиру проникли воры. Они вынесли из дома все семейные драгоценности, а также унесли оружейный шкаф, где стояли семь ружей.

Мужчина отправился к соседу, чтобы выяснить, не видел ли тот грабителей, но обнаружил свою супругу у него в постели.

Расправу предотвратили прибывшие на место карабинеры. Украденные ружья нашли на следующий день за пределами города.



