Красноярские пенсионеры обезвредили напавшего на них соседа в маске

В Красноярске суд вынес приговор 31-летнему ранее неоднократно судимому мужчине, который попытался ограбить чету пенсионеров. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщает пресс-служба МВД России.

Осужденный признан виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой») и приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от 80-летней женщины о разбойном нападении на нее и супруга. Как было установлено в ходе следствия стражами порядка, 31-летний ранее неоднократно судимый мужчина в маске ворвался в частный дом и напал на пенсионеров», — говорится в сообщении.

Как отмечают в МВД, налетчик, угрожая топором, потребовал у супругов деньги. Однако, те оказали сопротивление, сорвали маску с нападавшего и вытолкали его за дверь. В своем обидчике супруги узнали соседа — и он вскоре был задержан.

25 октября стало известно, что в американском поселке Скотт (штат Пенсильвания) местный пенсионер скрутил грабителя банка голыми руками.