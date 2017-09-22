Тульский пенсионер собирался с помощью арбалета и взрывчатки отомстить за дочь

Сотрудники тульского ФСБ предотвратили убийство местным жителем федерального судьи, помощника прокурора и следователя, которым он намеревался отомстить за слишком строгий, по его мнению, приговор дочери. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает RT.

Отмечается, что 63-летний Владимир Андреев подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 295 УК России («Приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»). Мужчина посчитал, что они вынесли слишком строгий приговор его дочери Юлии, которая в 2015 году была осуждена на 11 лет лишения свободы за распространение наркотиков.

За несколько месяцев он собрал информацию об адресах проживания, местах работы и маршрутах передвижения своих потенциальных жертв, а также приобрел арбалет с комплектом стрел, строительные патроны, кустарным способом начиненные поражающими элементами, маску и парик. Источник RT сообщил, что Андреев был задержан летом, когда совершал покупку взрывчатых веществ, из которых намеревался сделать самодельную бомбу.

В материале также сказано, что после оглашения приговора дочери Андреев «словно сошел с ума». Также он разместил на YouTube несколько роликов, в которых обвинил судей Тулы и правоохранительные органы города в некомпетентности и предвзятости. После того, как ему не удалось обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях, он якобы принял решение мстить, отмечает RT. Адвокат Андреева Юрий Захаров утверждает, что пока мужчину обвиняют только в приобретении взрывчатых веществ.

Cупруга Андреева называет обвинения в подготовке покушения называет абсурдом и ложью. Она считает, что задержание ее мужа и обвинение его в хранении взрывчатых веществ является актом возмездия за попытки добиться оправдательного приговора для дочери и наказания для фабриковавших улики.