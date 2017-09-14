Мужчина довел друга до суицида из-за убийства 19-летней давности

Жителя Ярославской области осудили на три года и пять месяцев колонии строгого режима за доведение своего знакомого до самоубийства. Об этом говорится в сообщении регионального СКР.

Преступление было совершено в феврале 2017 года в городе Тутаев в квартире одного из домов по проспекту 50-летия Победы. Как установило следствие, 34-летний мужчина «путем угроз и применения физического насилия склонил 35-летнего хозяина жилища к совершению самоубийства». После ухода мужчины потерпевший совершил суицид.

В ходе расследования подсудимый признал свою вину в полном объеме. Он был признан виновным по двум статьям УК РФ — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Доведение до самоубийства». Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

На суде обвиняемый пояснил, что так он отомстил погибшему за то, что в 1998 году он участвовал в изнасиловании и убийстве его 13-летнего друга. За преступление 19-летней давности погибший отсидел свой срок.

Ранее подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение хищений. Последний раз освободился из исправительной колонии в 2016 году.