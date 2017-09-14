Собака принесла в бурятское село ногу предполагаемого убийцы

В Бурятии собака с берега реки принесла в село Унэгэтэй фрагмент ноги мужчины — ступню с частью берцовой кости. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, конечность принадлежит 49-летнему местному фермеру. Следствие считает, что он намеревался убить двух предпринимателей, тела которых с огнестрельными ранениями были найдены в селе на территории пилорамы. После этого он уехал с места преступления, а его машину нашли в лесу в пяти километрах от села.

Врачи спасли жизнь одного из бизнесменов. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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Фермер в настоящее время разыскивается. Его супруга заявила, что обнаруженный фрагмент тела принадлежит ее мужу — она узнала обувь и носок, которые были на останках. Ступня передана для проведения экспертиз, на данный момент следствие рассматривает версию того, что мужчина мог совершить самоубийство, а конечность попала в реку из-за действий животного. В то же время правоохранители не исключают, что он мог быть убит и расчленен, а также, что нога вообще не принадлежит подозреваемому.

По данным следствия, в 2016 году у фермера с животноводческой стоянки пропали несколько баранов. Один из его пастухов указал на двух местных предпринимателей, которые могли быть причастны к хищению. После этого фермер предъявил им претензии, и бизнесмены, зная о вспыльчивом характере мужчины, возместили ему ущерб для прекращения конфликта. В августе этого года у него на животноводческой стоянке сгорело зимовье. Вероятно, он решил, что в случившемся виновны те же предприниматели и, взяв свой охотничий карабин, приехал к ним на пилораму и открыл огонь.