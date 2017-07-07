Омского фермера ради наживы напоили и скормили свиньям

Житель Омской области стал жертвой двух собутыльников, устроивших расправу над ним ради денег. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной прокуратуры 6 июля.

В совершении преступления подозреваются 40-летний гражданин Казахстана и 43-летняя жительница Любинского района Омской области. По версии правоохранительных органов, сообщники решили убить 57-летнего одинокого фермера, узнав, что он располагает значительной суммой денег. Для этого женщина предложила напоить жертву, а затем избавиться от него и завладеть средствами.

14 февраля сообщники пришли к фермеру домой для распития спиртного. В ходе застолья иностранный гражданин задушил хозяина, отвез его тело на свиноферму и скормил свиньям, чтобы скрыть следы преступления. Найденную сумму в размере 200 тысяч рублей злоумышленники потратили на личные цели.

Спустя несколько дней в правоохранительные органы поступило заявление от родственницы убитого, которая сообщила о его пропаже. В ходе следственных действий была установлена причастность к произошедшему подозреваемых. Свою вину они признали частично: по их словам, похищенная сумма была несколько меньше.

В региональной прокуратуре отметили, что расследование в отношении казахстанца ведется по статьям об убийстве, сопряженном с разбоем, и совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также по статье о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Он арестован.

Его сообщница обвиняется в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и подстрекательстве к совершению убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженному с разбоем. Женщина, мать трех несовершеннолетних детей, находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Омский областной суд.