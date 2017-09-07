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Военный суд наказал случайно сжегшего БТР солдата

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Астраханский гарнизонный военный суд наказал солдата Семена Мережникова, уничтожившего БТР-92, разведя рядом с ним костер. Решение опубликовано на сайте инстанции.

Рядовому Мережникову назначили шесть месяцев в службы в дисциплинарной воинской части.

Инцидент произошел в мае. Машина на время учебных занятий была покрыта маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного костра. Возникший пожар уничтожил военную амуницию и технику. Общая сумма ущерба составила более 28 миллионов рублей.

В августе военное следствие по Восточному военному округу возбудило уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») по факту суицида солдата-контрактника на курильском острове Итуруп. Родственники погибшего не согласны с официальной версией. По их мнению, солдата убили.

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