Солдат в Забайкалье погиб в результате взрыва у бывшего склада боеприпасов

В Забайкалье солдат-срочник погиб в результате взрыва. Об этом РИА Новости сообщил представитель Восточного военного округа.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Большая Тура во вторник, 11 апреля. Военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированных в регионе, в ходе патрулирования периметра бывшего склада боеприпасов отклонился от маршрута, увидев на земле неустановленный предмет. При попытке поднять предмет произошла детонация.

Военнослужащему на месте оказали первую помощь, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. Солдат скончался в больнице Карымского района после шестичасовой операции.

По факту происшедшего специальной комиссией военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка.